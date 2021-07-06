Vali Orhan Tavlı, Vatandaşları Aşı Olmaya Davet Etti
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Vali Orhan Tavlı, Vatandaşları Aşı Olmaya Davet Etti

Vali Orhan Tavlı, Vatandaşları Aşı Olmaya Davet Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Covid-19 ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları başta olmak üzere 50 yaş ve üzeri vatandaşlara üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı.

50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar 3. doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler. Muğla Valisi Orhan Tavlı üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Muğla'da da Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızlandı. 18 yaş üstü tüm vatandaşlar için açılan aşı randevularının yanında daha önce iki doz aşı yaptıran 50 yaş ve üzeri vatandaşlar içinde üçüncü doz aşı uygulaması yoğun bir şekilde devam ediyor.

Salgınla mücadele aşılama çalışmalarının Muğla' da hızla devam ettiğini belirten Vali Orhan Tavlı, "Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı haritasında ilimizin nüfusunun yüzde 79'unu aşılayan ilk il olması oldukça sevindirici ve gurur verici oldu.Aşılama oranlarının artmasıyla birlikte ilimizde vaka sayıları da düşüşe geçmiş bulunmakta. Yeterli sayıda aşımız mevcut. Aşılamada yakaladığımız bu başarıyı devam ettirmek için sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

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