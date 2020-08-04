Vali Orhan Tavlı, trafik tedbirlerini yerinde inceledi Muğla Valisi Orhan Tavlı, Kurban Bayramı tatili süresince İl genelinde trafik akışının daha düzenli ve güvenli sağlanması amacıyla uygulanan trafik tedbirlerini yerinde denetledi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilin farklı noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, araçlarında seyahat eden vatandaşlara kolonya, şeker ve karanfil dağıtılarak bayramları kutlandı. Ayrıca sürücülere gerekliği uyarılar yapılarak, yol güvenliği konusunda bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Vali Orhan Tavlı, bayram süresince yoğun mesai harcayarak vatandaşın can ve mal güvenliği için çalışan Polis ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Yapılan denetimde Vali Orhan Tavlı'ya, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu eşlik etti.

Kaynak: Bültenler