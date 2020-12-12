Vali Orhan Tavlı, Muğla Müzesindeki yenileme çalışmalarını inceledi

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Müzesindeki gladyatör salonu, doğa tarihi salonu, arkeoloji ve kurtarma kazıları salonlarını gezerek, sergilenecek yeni koleksiyon ve ünik eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Müzesindeki gladyatör salonu, doğa tarihi salonu, arkeoloji ve kurtarma kazıları salonlarını gezerek, sergilenecek yeni koleksiyon ve ünik eserler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Türkiye'deki ilk doğa tarihi müzesi unvanına sahip müzeyi ziyaret eden Tavlı, burada bulunan 9 milyon yıl öncesine ait olduğu anlaşılan fosiller hakkında bilgi aldı.

Muğla Müzesindeki yenileme ve düzenleme çalışmalarını inceleyen, arkeolojik kazı çalışmalı hakkında bilgi alan Tavlı, Muğla gibi tarihsel geçmişi zengin olan bir kentte müzenin önemli olduğunu belirtti.

Muğla Müzesi ve çevresindeki binaların tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle bu alanın çevresiyle birlikte daha geniş perspektifte ele alınarak müzenin büyütülmesi gerektiğini ifade eden Tavlı, bu konuda ilgili diğer kurumlarla görüşerek çalışma yapılması için İl Kültür ve Turizm Müdürüne ve Müze Müdürüne talimat verdi.

Tavlı, müzede yapılmış olan modern müzecilik yöntemlerine yönelik çalışmaların daha ilgi çekici olduğunu dile getirdi.

Vali Orhan Tavlı'ya Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Stratonikeia Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Muğla Müze Müdürü Gülnaz Savran da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı