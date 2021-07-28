Vali Orhan Tavlı, Muğla Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret Etti
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Vali Orhan Tavlı, Muğla Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret Etti

Vali Orhan Tavlı, Muğla Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret Etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Muğla Aile Hekimliği Derneğini ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Dr. Can Kirişçi ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, derneğin talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Vali Orhan Tavlı, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda fedakârca görevlerini yerine getiren Aile Hekimlerimize gösterdikleri fedakâr çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Bültenler

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Vali Orhan Tavlı, Muğla Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret Etti - Haberler
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