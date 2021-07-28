Vali Orhan Tavlı, Muğla Aile Hekimleri Derneğini Ziyaret Etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Muğla Aile Hekimliği Derneğini ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ile İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gençer, Muğla Aile Hekimliği Derneğini ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, Aile Hekimleri Derneği 2. Başkanı Dr. Can Kirişçi ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Vali Orhan Tavlı, derneğin talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Vali Orhan Tavlı, "Vatandaşlarımızın sağlığı için gece gündüz demeden her koşulda fedakarca görevlerini yerine getiren Aile Hekimlerimize gösterdikleri fedakar çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre