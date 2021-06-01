Vali Orhan Tavlı, Marmaris'in Tarihi ve Kültürel Mekânlarında İncelemelerde Bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Orhan Tavlı, Marmaris'in Tarihi ve Kültürel Mekânlarında İncelemelerde Bulundu

Vali Orhan Tavlı, Marmaris'in Tarihi ve Kültürel Mekânlarında İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Nimara Mağarası, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ve Marmaris Kalesi'nde incelemelerde bulundu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris ilçesine gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Nimara Mağarası, Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ve Marmaris Kalesi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Vali Orhan Tavlı'ya Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey eşlik etti. Vali Orhan Tavlı ziyaretine tarihi M. Ö 12 bin yılına dayanan Nimara Mağarası ile başladı. Kültür Varlığı ve Doğal Sit alanı olarak koruma altına alınan Nimara Mağarasında Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında 2007 yılında yapılan kazılarda cam boncuklar, pişmiş toprak figürlerin bulunduğu ve Nimara Mağarası'nın 2008 yılında ziyarete açıldığı bildirilmiştir. Vali Orhan Tavlı, daha sonra Kanuni Sultan Süleyman'ın yadigarı Hafsa Sultan Kervansarayı ve Marmaris Kalesi'ni ziyaret ederek Müze Müdürü Şehime Atabey'den Kervansaray ve Kale hakkında bilgi aldı. 1545 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan adına yaptırmış olduğu kervansaray, Marmaris Kalesi ile birlikte Muhteşem Süleyman olarak anılan Kanuni'nin Marmaris'e bıraktığı en önemli miras olma özelliğini taşımaktadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında 1522 yılında yaptırmış olduğu Marmaris Kalesi, Marmaris'in simge yapılarından biri olma özelliğini taşımakta olup, Kale 1991 yılında Müze olarak ziyarete açılmıştır. Haftanın yedi günü açık olan müze pandemiye rağmen ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görmektedir.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Adnan Menderes Devlet Bahçeli Mustafa Varank
Magazin Müge Anlı Beren Saat İlker Kaleli Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Ergin Ataman Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Orhan Tavlı, Marmaris'in Tarihi ve Kültürel Mekânlarında İncelemelerde Bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:32:06. #1.16#

title