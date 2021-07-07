Vali Orhan Tavlı, Koruyucu Aileler ile Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün "Koruyucu Aile Günü" ilan edilmesi nedeniyle çocuklar ve aileleri ile Menteşe, Ula, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Himaye-i Etfal Cemiyetinin kuruluş tarihi olan 30 Haziran gününün "Koruyucu Aile Günü" ilan edilmesi nedeniyle çocuklar ve aileleri ile Menteşe, Ula, Köyceğiz, Fethiye, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı, Akyaka Orman Kampı'nda Koruyucu aile ve çocuklarıyla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar ve ailelerine hediyeler takdim eden Vali Orhan Tavlı, günün anısına fotoğraf çektirdi. Muğla İl genelinde gün boyunca devam eden faaliyetlerde afiş ve broşür dağıtımı gerçekleştirilerek birçok eğitim faaliyeti düzenlendi.

Kaynak: Habermetre