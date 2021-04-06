Vali Orhan Tavlı, hane ziyaretlerine devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Orhan Tavlı, hane ziyaretlerine devam ediyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Vali Orhan Tavlı, hane ziyaretlerine devam ediyor

Muğla Valisi Orhan Tavlı, pandemi sürecinden etkilenen ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, pandemi sürecinde gerçekleştirdiği hane ziyaretleri kapsamında vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinledi. Vatandaşlar tarafından iletilen ihtiyaç ve taleplerin karşılanması amacıyla ilgili kurum müdürlerine talimatta bulunan Vali Orhan Tavlı, devletin tüm imkânlarıyla vatandaşın yanında olduğunu ifade etti.

Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi ailelere gerekli desteğin sağlandığını belirten Vali Orhan Tavlı, tüm kurumların bu süreçte iş birliği içerisinde vatandaş memnuniyetini ön planda tutan ve ihtiyaç sahibi vatandaşların kamu hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracak çalışmalar gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretleri sırasında Vali Orhan Tavlı'ya İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Haney eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Dilan Çıtak Burcu Biricik Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Can Bartu Şenol Güneş Abdullah Avcı İsmail Kartal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Orhan Tavlı, hane ziyaretlerine devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 08:53:47. #1.15#
title