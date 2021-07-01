Vali Orhan Tavlı Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti
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Vali Orhan Tavlı Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti

Vali Orhan Tavlı Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret etti.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kısa süre önce eğitim öğretim faaliyetlerine başlamasına karşın, yapılanmasını hızla tamamlayarak bölge halkına ağız ve diş sağlığı konusunda hizmet veriyor.

Alanında deneyimli akademik kadrosu ve modern tıbbi ekipmanları ile hasta kabul eden Diş Hekimliği Fakültesi protetik tedaviler, implant cerrahisi, periodontal tedavi, pedodonti ve endodonti branşlarında hastalarını muayene ve tedavi ediyor.

Dersliklerde ve klinik bölümlerde incelemelere bulunan Vali Orhan Tavlı, Fakültede yürütülen eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte tedaviler ve uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Vali Orhan Tavlı' ya Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Artay Yağcı, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Demirbaş ve Muğla İl Sağlık Müdür Dr. İskender Gencer eşlik etti.

Kaynak: Bültenler

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