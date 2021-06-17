Vali Orhan Tavlı'dan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a Ziyaret

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'ı ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'ı ziyaret etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı'ya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan eşlik etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ziyaretlerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre