Vali Orhan Tavlı'dan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Orhan Tavlı'dan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a Ziyaret

Vali Orhan Tavlı'dan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'ı ziyaret etti.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'ı ziyaret etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Makamında gerçekleşen ziyarette Vali Orhan Tavlı'ya Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan eşlik etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan ziyaretlerinden dolayı Vali Orhan Tavlı'ya ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Tamer Levent Tuğrul Tülek İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Orhan Tavlı'dan Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 13:49:12. #1.15#

title