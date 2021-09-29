Vali Orhan Tavlı Bodrum Ticaret Odasını Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Orhan Tavlı Bodrum Ticaret Odasını Ziyaret Etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Orhan Tavlı Bodrum Ticaret Odasını Ziyaret Etti

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Meclis Başkanı İlhan Ersan ve yönetim kurulunu ziyaret etti.

BODRUM, MUĞLA (Habermetre) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve beraberlerindeki heyet ile birlikte Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Meclis Başkanı İlhan Ersan ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Bodrum Ticaret Odası ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özkan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Utku Meral, BODTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları İbrahim Akkaya, Mehmet Ayaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdem Ağan ve Arif Ceylan Satı hazır bulundu. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon'un Bodrum Ticaret Odası'nın faaliyetleri ve projeleri hakkında yaptığı bilgilendirmenin ardından Bodrum ekonomisi ve turizm üzerine istişarelerde bulunuldu. Bodrum'da ekonominin ve turizmin yapılan çalışmalarla hak ettiği yere doğru hızla yol aldığını belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı Turizm başta olmak üzere tüm alanlarda Bodrum'un hak ettiği yere gelmesi için iş birliği, gönül birliği içinde yapılan çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

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Haber: Vali Orhan Tavlı Bodrum Ticaret Odasını Ziyaret Etti - Haberler
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