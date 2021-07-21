Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti
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Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret EttiMuğla Valisi Orhan Tavlı, görev başındaki Özel Harekat Polislerini ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret EttiMuğla Valisi Orhan Tavlı, görev başındaki Özel Harekat Polislerini ziyaret ederek, Kurban Bayramlarını kutladı. Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyareti esnasında Vali Orhan Tavlı, Özel Harekat Şube Müdürü Bülent Mayuk'tan çalışmalar ile ilgili bilgiler alıp, Özel Harekat Polisleri ile bayramlaştı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Orhan Tavlı, Bayramda Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti - Haberler
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