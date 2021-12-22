Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı Düzenlendi

MUĞLA (Habermetre) - Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilçe kaymakamlarının katılımıyla düzenlenen toplantıda; Muğla'da Yılbaşı tatilinde yaşanacak yoğunluk göz önüne alınarak, vatandaşlarımızın, yılbaşı tatilini ilimizde geçirecek misafirlerin, can ve mal güvenliklerinin sağlanması amacıyla çeşitli önlemler alındı. Muğla Valisi Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Muğla genelinde yaşayan vatandaşlarla, yılbaşı tatilini ilimizde geçirecek misafirlerin, huzur ve güven ortamı içinde yeni yıla girebilmeleri için, sağlık ve güvenlik hizmetleri başta olmak üzere, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için gereken tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Vali Orhan Tavlı, Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla çeşitli tedbirler alındığını belirtti. Muğla genelinde, yılbaşı öncesi, yılbaşı gecesi ve sonrasında, kamu kuruluşlarınca alınan önlemler de şöyle sıralandı: İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, İl genelindeki kendi sorumluluk bölgelerinde, vatandaşlarımızın ve yılbaşı tatillerini ilimizde geçirmekte olanların, can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve huzurun tesisi için gerekli tüm önlemler alınacak. Güvenli bir trafik akışı için de ekip sayıları ve kontroller arttırılacak. Tüm yerleşim birimlerinde, eğlence yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği yerlerde alınmakta olan güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek. Ek önlemler alınabilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi göreve hazır durumda olacak. İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, İl genelindeki Devlet Hastanelerinde ve Sağlık Ocaklarında, nöbet hizmetleri aksatılmadan, kesintisiz sürdürülecek. Ambulansların bakımları ve ikmalleri önceden yapılmış olacak. Nöbetçi eczaneler açık tutulacak. Haber leşme ve iletişim hizmetlerinin aksatılmaması için de gereken tüm önlemler ilgili kuruluşlarca alınacak. Yılbaşı gecesi öncesi ve sonrasında, enerji ve aydınlatma hizmetlerinde devamlılık sağlanacak. Muhtemel arızaların giderilmesi için ekipler de sürekli hazır durumda olacak. Gerekli yerlerde, sokak aydınlatmaları sağlanacak. Yılbaşı gecesinde, öncesinde ve sonrasında, Karayolları 26. Şube Şefliğince bütün yol çalışmalarının gözden geçirilerek, ilin ulaşım bakımından görev alanına giren yol ve müştemilatlarda gerekli çalışmaların yapılacak. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gıda denetimlerine ağırlık verilecek ve meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı gerekli müdahalenin yapılması için gıda kontrol ekipleri görevlendirilecektir. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce arama kurtarma ekiplerinin kurularak ve gerektiğinde müdahaleye hazır tutulacak. Muğla İl genelindeki Belediye hizmetlerinin aksatılmaması için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

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