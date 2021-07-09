Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirildi

Vali Orhan Tavlı Başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları DeğerlendirildiKoronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama çalışmalarının en etkili bir şekilde yürütülmesi için Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Pandemiyle Mücadele ve Aşılama Çalışmaları Değerlendirme...