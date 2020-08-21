Vali Orhan Tavlı Başkanlığında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Pandemi Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü İskender Gencer ve Halk Sağlığı başkanlığı Covid-19 çalışma ekibi katıldı.

Toplantıda ülkemizde ilk vakanın tespit edildiği günden itibaren bugüne kadarki Covid-19 pandemisi ile ilgili yapılan çalışmalar, alınan tedbirler gözden geçirilerek, ilçe bazlı değerlendirmeler yapılmış, tespit edilen vakalar ve temaslıların takibi, tedavisi, izolasyon süreçleri aylık olarak değerlendirilmiştir.

Kontrollü sosyal hayat döneminde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli olarak denetlenmesinin talimatlandırıldığı toplantıda, ilçelerimizde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaların yerinde kontrol edilmesi amacıyla Vali Yardımcıları Başkanlığında Denetleme Komisyonları oluşturulmuştur.

Oluşturulan Denetleme Komisyonları tarafından salgınla mücadelenin genel prensipleri olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanacaktır.

Toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Orhan Tavlı, "Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında il genelinde başta sağlık hizmetleri olmak üzere tüm kurumlarca bütün tedbirler en üst düzeyde alınmıştır. Vatandaşlarımızın da kendi sağlıkları ve sevdiklerinin sağlıklarını korumak için maske, sosyal mesafe ve el hijyeni gibi kurallara uymaları büyük önem arz etmektedir. Koronavirüsle mücadele kapsamında tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu mücadelemize kurallara uyarak destek olan vatandaşlarımıza, Emniyet ve Jandarma ekiplerimize ve sağlık personelimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler