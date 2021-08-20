Vali Orhan Tavlı, Afetlerde Tıbbi Malzeme Desteği Sağlayan Eczacılarla Bir Araya Geldi
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Vali Orhan Tavlı, Afetlerde Tıbbi Malzeme Desteği Sağlayan Eczacılarla Bir Araya Geldi

Vali Orhan Tavlı, Afetlerde Tıbbi Malzeme Desteği Sağlayan Eczacılarla Bir Araya Geldi
Habermetre - Haberler | Toplum

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizde yaşanan orman yangınları süresince özverili bir şekilde çalışan ve tıbbi malzeme desteği sağlayan eczacılar ile bir araya geldi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, ilimizde yaşanan orman yangınları süresince özverili bir şekilde çalışan ve tıbbi malzeme desteği sağlayan eczacılar ile bir araya geldi. Türk Eczacıları Birliğine bağlı 32. Muğla Eczacı Odası tarafından düzenlenen programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gençer, Türkiye Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 32. Muğla Eczacı Odası Başkanı Serkan Tekin ve Muğla'da yangın süresince çalışan eczacılar katıldı. Orman yangınlarından etkilenen bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda, maske, gazlı bez, sargı bezi, yanık tedavisi için gerekli ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler hızlı bir biçimde Türk Eczacıları Birliği tarafından ulaştırılmıştır. Muğla Valisi Orhan Tavlı yaptığı konuşmada, pandemiyle ve orman yangınlarıyla mücadelede canla başla çalışan eczacılara teşekkür etti. Vali Orhan Tavlı, "Bölgemizdeki orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarında çok değişik faktörler bir araya gelerek, mücadele etti. Yangın sürecinde, Muğla'mızda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Başta orman teşkilatı çalışanlarıyla, itfaiyecilerimizle ve özellikle Muğlalılarla birlikte afetin üstesinden el birliği ile geldik. Bu mücadelede sağlık ekiplerimiz büyük bir mücadele verdi. Başta Muğlalı eczacıları yakinen takip ettim, gördüm. Topyekün Muğlalıların yanında oldunuz. Saygıdeğer eczacılarımızın gönlünün zenginliğine şahit olduk. Bu zenginliği bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. " Dedi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Orhan Tavlı, Afetlerde Tıbbi Malzeme Desteği Sağlayan Eczacılarla Bir Araya Geldi - Haberler
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