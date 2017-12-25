Vali Orhan Çiftçi, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, merkez mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.



Her ay periyodik olarak gerçekleşen Muhtarlar Toplantılarının bu ayki Toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezinde yapıldı. Bir önceki toplantıda iletilen sorunların ve isteklerin görüşülmesi ile başlayan toplantıya 24 merkez mahalle muhtarları ile merkeze bağlı 40 köy muhtarı geldi. Çözüm odaklı gerçekleşen toplantısına Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar ve kurum amirleri katıldı. - KIRKLARELİ