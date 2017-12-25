Vali Orhan Çiftçi, "Halk Toplantısı"Na Katıldı

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi, vatandaşların isteklerini, arzularını, şikayetlerini dinlemek ve vatandaşlarla bir araya gelerek toplumun tüm kesimlerine ulaşarak daha etkin, daha verimli, daha hızlı hizmet sunulmasını amacıyla vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.



Vali Orhan Çiftçi, Mustafa Dalcalı İlköğretim Okulunda düzenlenen 'Halk Toplantısı'nda tüm vatandaşların tek tek isteklerini dinledi. Kurum müdürlerinin de hazır olduğu toplantıda vatandaşların istekleri ve sorunları dinlenilerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. - KIRKLARELİ