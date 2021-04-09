Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı
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Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Halk Eğitim Merkezi tarafından Balıkçılar köyünde kadınlar için açılan birinci kademe okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner, Halk Eğitim Merkezi tarafından Balıkçılar köyünde kadınlar için açılan birinci kademe okuma yazma kursunu ziyaret etti.

Kursa katılan kadınlarla bir süre sohbet eden Vali ve eşi, 'Okumanın yaşı yok' diyerek, okuma ve yazmayı öğrenmek için kursa katılan kadınları göstermiş oldukları medeni cesaretleri dolayısıyla tebrik etti.

Kadınların ilk dersine bizzat eşlik eden Vali Öner şöyle konuştu: "İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde 'öğrenmenin yaşı yoktur' düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunun başlangıcını yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Türkiye genelinde yürütülen okuma-yazma kampanyasını ilimizde de devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak Balıkçılar köyümüzde 14 hanımefendinin katılımı ile bu kursu başlattık. Kadınlarımız inşallah 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrenecekler. Okuyup yazdıklarında hayata daha farklı bakacaklar. Köyümüzün kadınlarını, annelerini cesaretleri dolayısıyla kutluyorum. Muhtar hanımı da bu girişimciliği dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum."

Kendisi de öğretmen olan Zehra Mine Öner de kursa katılan kadınlarla tek tek sohbet ederek, ilk derslerinde moral verdi.

Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı
Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı
Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı
Vali Öner eşiyle birlikte okuma-yazma kursunun ilk dersine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

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