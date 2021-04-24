Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - Haberler | Güncel

Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetim yaptı.

Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

ARDAHAN - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan iş yerlerinde denetim yaptı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması tüm yurtta olduğu gibi Ardahan'da da Perşembe günü akşam saat 19.00 itibarıyla başlarken, kentte, kısıtlamanın ikinci gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde de Ardahan'da cadde ve sokaklar boş kalırken, kentte zorunlu dışarı çıkması gerekenler dışında herkesin kısıtlamaya uyduğu görüldü.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, sokağa çıkma kısıtlamasında alınan tedbirler kapsamında sokak ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

İş yeri sahipleri ve vatandaşlara kuralları hatırlatan Vali Öner, polis kontrol noktalarını da ziyaret ederek, polis ekipleriyle birlikte kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan araçları denetledi. Sürücülere izin belgesi soran Vali Öner, tedbirleri sıkı sıkıya uygulayacaklarını söyledi.

Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim
Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son dakika haberi! BAHÇELİEVLER'DE MÜTEAHHİT İKİ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
Son dakika haberi! BAHÇELİEVLER'DE MÜTEAHHİT İKİ KARDEŞ SİLAHLA VURULDU
DENİZLİ EŞİNE BIÇAK ÇEKEN KOCAYI, ESNAF DURDURDU
DENİZLİ EŞİNE BIÇAK ÇEKEN KOCAYI, ESNAF DURDURDU
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Muslera Ömer Ali Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Öner'den sokağa çıkma kısıtlamasında denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:29:45. #1.16#

title