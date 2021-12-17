Vali Öner, DAP idaresi'ni ziyaret etti

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Vali Hüseyin Öner'i makamında ağırlayan DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, Bölgede hali hazırda yürütülen ve önümüzdeki süreçte planlanan faaliyetleriyle ilgili Vali Öner'e bilgi verdi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgenin hem ekonomik hem sosyal anlamda kalkınması için çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Demirdöğen, içinde Ardahan'ın da olduğu DAP'a bağlı 15 il, ilçe ve köye hizmet götürmeye çalıştıklarını; İdare olarak yatırım, üretim, istihdam ve büyümeyi sağlayan projelere odaklandıklarını söyledi.

Vali Öner ise, tarım ve hayvancılıkla birlikte sosyal-kültürel projelerin desteklenmesine katkı sağlayan İdarenin bundan sonra da çalışmalarını başarıyla sürdüreceğine inandığını kaydetti. - ERZURUM

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