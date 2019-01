Vali Öncülük Etti, Asırlar Öncesine Dönüldü

Sivas Valisi Salih Ayhan'ın öncülüğünde Sivas'ın köylerinde "Köy Odası Sohbetleri" yeniden canlandırıldı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ın öncülüğünde Sivas'ın önemli kültürel değerlerinden olan "Köy odası sohbetleri" geleneği, hem geçmişi yad etmek, asırlar öncesinden kalan bu kültürü gelecek kuşaklara aktarmak için yeniden canlandırıldı. Vali Ayhan başkanlığında ilki Sivas Merkez'e bağlı Çallı köyünde gerçekleştirilen "Köy odası Sohbetlerinin" ikincisi ise geçtiğimiz günlerde Zara ilçesinde gerçekleştirildi. Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, ilçe Kaymakamı Mehmet Sayın, Belediye Başkanı Ahmet Pala ve çok sayıda vatandaşın katıldığı "Köy odası sohbeti" asırlar önceki doğallığı ile gerçekleşti. Zaralı Halil tarafından yerel türküler okundu. Davetlilerde okunan türkülere eşlik etti. Vali Salih Ayhan burada yaptığı konuşmada,"Biz bu güzelliği yeniden canlandırmak ve hatırlamak için Köy Odası Sohbetlerini başlattık. Geçmişimizden gelen ve bize ait olan ne varsa sahip çıkmalıyız. Şehrimizin her karışı bambaşka bir kültür mozaiği, bambaşka bir muhabbet sarmalı. Eskilerin feyz aldığı hiçbir şeyi yeni nesiller unutmamalı. Güncel olanı eklemeli ve güçlendirerek devam ettirmeliyiz. Devlet - vatandaş kaynaşması ile böyle güzel bir atmosfer oluşturduk. Birlik beraberliğimiz daim olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok" diye konuştu. Ayhan, "Binalar yapılır, ancak o binalara ruh vermedikten sonra hiç bir anlamı yok. Bu odaları güzelleştiren sizlersiniz. Kültürümüzü, tarihimizi ve değerlerimizi bizlere yaşattınız. Geçmişimizden her zaman güç alarak, soyut mirasımızı her zaman yaşatacağız ve koruyacağız" dedi. İlçeye bağlı köylerden gelen yaşlılar tarafından ilahi ve kasidelerin söylendiği programda tekerlemeler okundu. Daha sonra Vali Ayhan ve ilçe sakinleri, yöreye özgü ceviz oyunu oynadı. Zara Korkut köyünden gelen 13 yaşındaki Yusuf Gündüz, söylediği türkülerle geceye renk kattı.

