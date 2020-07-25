Vali Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesini ziyaret etti Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Türkoğlu ilçesini ziyaret etti.

Coşkun, ilk olarak Türkoğlu Kaymakamlığını ziyaret etti.

Ziyarette Vali Coşkun, Kaymakam Gürbüz Saltaş'tan, ilçenin ekonomik yapısı, nüfus özellikleri, eğitim, sağlık hizmetleri, tarımsal faaliyetler, tarihi ve kültürel varlıkları hakkında brifing aldı.

Burada bir değerlendirmede bulunan Coşkun, ilçenin sorunları ve çözümü noktasında bütün kurumlarla birlikte gayret gösterileceğini ifade etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Türkoğlu Belediye Başkanlığına geçen Coşkun, Belediye Başkanı Osman Okumuş'tan belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı.

Vali Coşkun, ilçenin ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Valilik olarak imkanlar ölçüsünde destek vermeye çalışacaklarını belirtti.

Kaynak: AA