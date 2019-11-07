Vali Oktay Çağatay, yol kontrol noktasını ziyaret etti

07.11.2019 18:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:46

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat ile Adilcevaz ilçeleri arasında bulunan Bahçedere Yol Kontrol Noktasını ziyaret etti.



Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Ahlat ve Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanları eşlik etti. Ahlat ve Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıkları personelinin birlikte görev yaptığı Yol Kontrol Noktası ile ilgili yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, Yol Kontrol Noktası Denetleme Defterini imzaladı. Yol Kontrol Noktasında görev yapan personelle sohbet edip kolaylıklar dileyen Vali Oktay Çağatay, güvenlik korucularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİTLİS

Kaynak: İHA