Vali Oktay Çağatay, yıkım çalışmasını inceledi

11.10.2019 10:02

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Hanedan otelin yıkım çalışmasını inceledi, çarşı esnafını ziyaret etti.



Dere Üstü Islah Projesi' kapsamında yıkılan mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan halk arasında Hanedan otel olarak bilinen otelin moloz kaldırma çalışmasını yerinde inceleyen Vali Çağatay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'dan çalışmalar ve dere üstünün boşaltılmasıyla ortaya çıkan tarihi eserlerden 'Hatuniye Köprüsü' hakkında bilgi aldı. Daha sonra Vali Çağatay, çarşı esnafını ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretler sonrası Bitlisli vatandaşlarla çay ocağında bir araya gelen Vali Çağatay, karşılıklı çay içip sohbet etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA