Vali Oktay Çağatay, Tatvan Polis Trafik Denetleme ve Kontrol Noktasında Yapılan Aşılama Çalışmalarını Takip Etti

Vali Oktay Çağatay, Tatvan-Van Karayolu üzerinde bulunan Polis Trafik Denetleme ve Kontrol Noktasını ziyaret etti.

Vali Oktay Çağatay, Tatvan-Van Karayolu üzerinde bulunan Polis Trafik Denetleme ve Kontrol Noktasını ziyaret etti. Uygulama noktasına araçlarıyla gelen vatandaşlarla görüşen Vali Çağatay, koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmalarının önemi hakkında hatırlatmalarda bulundu, aşı olmayan ya da ikinci doz aşı sırası gelen vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet etti, görevli emniyet ve sağlık personellerine başarı ve kolaylıklar diledi.

Pandemi ile mücadelenin en etkili silahın aşı olduğuna dikkat çeken Vali Oktay Çağatay,

"Kıymetli arkadaşlar şu anda Tatvan'da ki Emniyet Müdürlüğümüze bağlı yol kontrol noktasındayız. Burada İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı arkadaşlarımız aşılama konusunda vatandaşlarımıza hem bilgilendirme yapıyor, hem de ikna yolu ile aşılama faaliyetlerini burada yürütmek istiyorlar. Malumlarınız olduğu üzere dünya ve Türkiye ciddi bir Covid-19 sıkıntısı çekti. Çok şükür ki tedavi konusunda aşıyla ilgili ülkemiz ciddi aşama kaydetti. Sağlık Bakanlığımızın yurt dışından temin ettiği aşıları bizde uzun süredir Bitlis'te uyguluyoruz. Ama ne yazık ki Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok vilayetinde olduğu gibi Bitlis'te de aşılama henüz istediğimiz seviyede değil. Bizde Sayın Sağlık Bakanımızın her akşam duyurduğu mavi iller arasında bulunmak istiyoruz. Bu amaçla şu anda bulunduğumuz yol kontrol uygulama noktası dahil, mahallerin tamamını, köylerin tamamını kapı kapı gezerek vatandaşlarımıza konunun önemini anlatıyoruz. Önümüzdeki dönemde de eğer geçmiş dönemlerde yaşadığımız kapanma gibi durumları yaşamak istemiyorsak, bu konunun önemini anlamalıyız. Vadantaşlarımız bu konuda hakikaten ilgili, arkadaşlarımızın gayreti ile de birkaç güne kadar bizde ülkenin büyük kısmında olduğu gibi mavi renk yani yüzde 75 üzerinde aşılanmaya çıkacağız. Vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Hep beraber bu sıkıntının üzerinden geleceğiz" dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede başta sağlık çalışanları olmak üzere, ilgili tüm kurumlarımızın büyük bir özveriyle çaba gösterdiğini ifade eden Vali Oktay Çağatay, vatandaşlarımızın da bu çabaya destek verip hem kendi sağlıklarını hem de sevdiklerinin sağlığını düşünerek aşılarını yaptırmalarını istedi.

Uygulama noktasında Vali Oktay Çağatay'a, Vali Yardımcısı vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve İl Sağlık Müdürü Koray Okur eşlik etti.

Kaynak: Habermetre