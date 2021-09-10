Vali Oktay Çağatay, Renkli Dünyam Kreşini Ziyaret Etti
Vali Oktay Çağatay, 6 Eylülde başlayan yeni Eğitim-Öğretim yılının açılması dolayısıyla Başhan Mahallesinde bulunan Renkli Dünyam Kreşini ziyaret etti.
Vali Oktay Çağatay, 6 Eylülde başlayan yeni Eğitim-Öğretim yılının açılması dolayısıyla Başhan Mahallesinde bulunan Renkli Dünyam Kreşini ziyaret etti.
Kreşte bulunan öğrencilerle sohbet eden Vali Çağatay, öğrencilere hediyeler dağıttı. Kreşi gezen Vali Çağatay, kreş hakkında yöneticilerden bilgi aldı.
Renkli Dünyam Kreşi ziyaretine Vali Oktay Çağatay ile birlikte Vali Yardımcıları İzzet Cem Eser, Furkan Seyman, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, Sosyal Hizmetler Müdürü İsmetullah Altun eşlik etti.
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