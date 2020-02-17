Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti
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Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti.

17.02.2020 20:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:31
Vali Oktay Çağatay, operasyondaki jandarma birliklerini ziyaret etti

Valisi Oktay Çağatay, operasyondaki birliklerini ziyaret etti.


Operasyon hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Oktay Çağatay, operasyonda görevli asker ve güvenlik korucularıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ziyarette Vali Oktay Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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