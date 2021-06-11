Vali Oktay Çağatay, Gamer'i Ziyaret Ederek Bazı İncelemelerde Bulundu
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Vali Oktay Çağatay, Gamer'i Ziyaret Ederek Bazı İncelemelerde Bulundu

Vali Oktay Çağatay, Gamer'i Ziyaret Ederek Bazı İncelemelerde Bulundu
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Çağatay, GAMER'i (Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi) ziyaret ederek GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş'tan bilgi aldı.

Vali Çağatay, GAMER'i (Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi) ziyaret ederek GAMER Müdür Vekili Tacettin İltaş'tan bilgi aldı.

Tüm Türkiye genelinde 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 10. 00' da, tüm acil çağrı numaraları (110 yangın ihbar hattı, 112 sıhhi imdat hattı, 122 AFAD hattı, 155 Polis imdat hattı, 156 Jandarma ihbar hattı ve 177 orman yangını ihbar hattı) tek bir numarada 112 acil çağrı merkezi olarak ve tek bir merkezde GAMER olarak koordine edilecektir.

GAMER binasını ve içerisinde bulunan birimleri gezen Vali Çağatay, burada çalışan personellerle sohbet ederek, GAMER'in geliştirilmesi için katkıda bulunacaklarını ifade ederek onlara kolaylıklar diledi.

GAMER ziyaretinde Vali Oktay Çağatay'a, Vali Yardımcısı Vekili İzzet Cem Eser de eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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