Vali Oktay Çağatay'dan "Anneler Günü" mesajı
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Vali Oktay Çağatay'dan "Anneler Günü" mesajı

Vali Oktay Çağatay'dan
07.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:13

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anneler Günü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Anneler Günü münasebeti ile bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Çağatay, toplumun temelini oluşturan aile yuvasını, fedakarlıkları ile bir arada tutan, sevgisiyle huzur ortamına dönüştüren annelerimizin bu özel gününü kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi. Çağatay, "Sevgili Peygamberimizin 'cennet anaların ayakları altındadır' hadisinde ifadesini bulan ve en kıymetli varlıklar olan anneler, her zaman her şeyin en iyisine ve en güzeline layıktırlar. Çünkü onlar sevgi ve şefkatle, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenerek, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadırlar. Bizi millet yapan değerlerin her birimizde hayat bulmasında, yaşatılmasında en çok annelerimizin payı vardır. Gözlerimizi dünyaya açtığımız andan itibaren bizlere doğruluk ve güzellik adına her ne varsa gösteren annelerimizi sadece bu özel günde değil; hayatımızın her anında hatırlamalı, onlara hak ettikleri değeri daima göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta devletin ve vatanın bekası, milletin huzuru için evlatlarını şehit veren şehit anneleri olmak üzere, elleri öpülesi tüm Bitlisli annelerimizin ellerinden öperek, Anneler Günü'nü en samimi duygularımla kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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