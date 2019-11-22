Vali Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezdi

22.11.2019 08:54 | Son Güncelleme: 22.11.2019 08:59

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, çocuk kütüphanesini gezerek incelemelerde bulundu.



Vali Oktay Çağatay, Bitlis merkezde gelecek haftadan itibaren hizmete girecek olan çocuk kütüphanesinde incelemelerde bulundu. İçerisinde okuma ve aktivite alanları, bilgisayar ve sinema salonları ve atölyeler bulunan kütüphane hakkında İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan'dan bilgi alan Vali Oktay Çağatay, son hazırlıkları da yerinde inceledi. Vali Oktay Çağatay; okulöncesi, ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocuklarımızın aileleriyle birlikte etkinlik yapabileceği böyle çok fonksiyonlu bir kütüphanenin Bitlis'e kazandırılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, kütüphanenin kurulmasında emeği geçen İl Kültür ve Turizm Müdürü olmak üzere herkese teşekkür etti.



Vali Oktay Çağatay'a, Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan Gencan da eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA