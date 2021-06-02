Vali Oktay Çağatay, Bitlis Merkez Orta Kapı Üs Bölgesini Ziyaret Ederek Askeri Personele Moral Verdi

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez Kırsalında bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Merkez Kırsalında bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret ederek bölgede görev yapan güvenlik güçlerine moral verdi.

Orta Kapı Üs Bölgesi ziyaretine Vali Oktay Çağatay ile beraber, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar katıldı.

Bitlis-Baykan yolu üzerinde bulunan Orta Kapı Üs Bölgesini ziyaret eden Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey'den Üs Bölgesi hakkında bilgi aldı. Daha sonra Üs bölgesinde görevli komando ve korucularla görüşen Vali Çağatay, terörle mücadelede gösterdikleri üstün başarıları nedeniyle teşekkürlerini iletip askerlerle sohbet ederek onlara moral verdi.

Kaynak: Habermetre