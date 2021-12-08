Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Metruk Binaların Yıkımı Hakkında Toplantı Gerçekleştirildi

Vali Oktay Çağatay Başkanlığında Bitlis Valiliği Toplantı Salonunda ilimizde bulunan metruk binaların yıkımı hakkında toplantı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Metruk Binalar Bilgilendirme Toplantısı Sunumu" gerçekleştirilerek, ilimizde bulunan metruk binaların yıkım ve güvenlik tedbirlerine ilişkin konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, kamu düzeni ve esenliğini korumak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla metruk binalara ve enkazlara yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Vali Oktay Çağatay başkanlığında yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Belediye Başkanı Vekili İbrahim Aslan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

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