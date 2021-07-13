Vali Oktay Çağatay Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi

Bitlis Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Bitlis Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına; Vali Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Vali Yardımcısı Vekili Nursel Özdemir, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Vekili Albay Nuri Serkant Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, İlçe Belediye Başkanları ile Bölge ve İl Müdürleri katıldı.

Vali Çağatay'ın, toplantının ilimiz ve kurumlarımız için hayırlara vesile olmasını dilemesinin akabinde toplantıya başlanıldı. Bölge ve İl Müdürleri ile belediyeler sunumlar eşliğinde kendi alanları ile ilgili olarak sürdürülen projelerin fiziki ve mali gerçekleşme oranları hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Bölge ve kurum müdürleri ile diğer katılımcıların arasında karşılıklı soru cevaplar ile il genelindeki sorunlara çözüm arandı.

Vali Oktay Çağatay, toplantı esnasında yaptığı konuşmada, Bitlis 1. Organize Sanayi Bölgesinin tamamen dolduğunu, 2. Organize Sanayi Bölgesi için ise çalışmaların başladığını ayrıca Bitlis tarihinin en büyük yatırımı olan İplik Fabrikasının Eren Holding tarafından yapıldığını belirtti. Vali Çağatay konuşmasının devamında "Allah hayırlı etsin. Önemli olan Bitlis'te istihdam sağlamak. İl Özel İdaresi, diğer kurumlar ve Bitlis Milletvekillerimize teşekkür ederim" dedi.

Bitlis ilinde yapılan aşı karşıtlığına da değinen Vali Oktay Çağatay, "Bu seviyelerde yapılan aşılama ile Bitlis İlimizi zor durumlar bekliyor. Pandemi aşılama ile son bulacaktır. Aşı konusunda tüm Bitlislilerin duyarlı olması gerekmektedir. Kurban Bayramını hayırlara vesile olsun. Hepinizin Kurban Bayramını şimdiden kutlarım. " dedi.

Kaynak: Habermetre