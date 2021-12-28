Bitlis'te Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı

Bitlis'te Vali Oktay Çağatay başkanlığında Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıda, denetim personeline ilişkin konular, ele geçirilen kaçak akaryakıtın muhafazası için gerekli alt yapının planlanması, kaçak akaryakıtın tasfiyesiyle ilgili yasal süreç, gerek duyulan kurumlarla koordinasyon konuları görüşüldü.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Vali Yardımcısı ve Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, İl Özel İdaresi Sekreteri Adem Aydoğdu, Defterdar Ferit Özçelik ve ilgili kurum amirleri katıldı.

AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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