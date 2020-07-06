Vali Oktay Çağatay, Ahlat'ta yeni yapılan terminali inceledi Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesince yapılan şehirler arası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Ahlat Belediyesince yapılan şehirler arası otobüs terminalinde incelemelerde bulundu.

Çağatay, İlçe Kaymakamı Erkan İsa Erat ve Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ile çalışmaların yapıldığı alanı gezerek ilgililerden bilgi aldı.

Yapılan terminalin mimarisiyle ilçeye yakışacağını belirten Çağatay, emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Çoban ise 1071 metrekaresi bina alanı olmak üzere toplamda 8 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan şehirler arası otobüs terminalinin ilçenin gelecek 50 yılına hitap edecek kapasitede olduğunu ifade ederek, bu hizmetin bölgenin güzel projelerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: AA