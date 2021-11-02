Vali Oktay Çağatay, 30 Ağustos Zafer Bayramı Dolayısıyla Düzenlenen Satranç Turnuvasına Katıldı.

BİTLİS (Habermetre) - Vali Oktay Çağatay, Eşi Hande Çağatay Hanımefendi ile birlikte Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlendiği satranç turnuvasına katıldı.

Hanımefendi Hande Çağatay'ın hakemlik de yaptığı turnuvada Vali Çağatay, turnuvaya katılan çocuklar ile hatıra fotoğrafı çekilip turnuvada başarılar diledi.

Düzenlenen satranç turnuvasına Vali Oktay Çağatay ve eşi Hande Çağatay ile birlikte Vali Yardımcısı Vekili Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir ve Bitlis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış katıldı.

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