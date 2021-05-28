Vali Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Öngay'ı kabul etti
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Vali Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Öngay'ı kabul etti

Vali Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Öngay'ı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Korgeneral Şeref Öngay ve beraberindekiler, Vali Oktay Çağatay ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. Ziyarete 3. Ordu Komutanıyla beraber, Bitlis Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Tatvan 10. Komando Tugayı Komutan Vekili Albay Hüseyin Deniz de katıldı.

Ziyaret esnasında bölgede yürütülen askeri faaliyetler ve terör konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. Vali Oktay Çağatay, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİTLİS

Vali Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Öngay'ı kabul etti
Vali Oktay Çağatay, 3. Ordu Komutanı Öngay'ı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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