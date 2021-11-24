Vali Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla Düzenlenen Programa Katıldı

Vali Oktay Çağatay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen programa katıldı.

Programa Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Atlı, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer'in Öğretmenler Günü mesajının okunması ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasıyla devam etti.

Programda Bitlis'te görev yapan aday öğretmenler düzenlenen törenle yemin etti. Daha sonra Bitlis'te düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenci, öğretmen ve velilere ödülleri verildi. Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz emekli olan öğretmenlerimize "Hizmet Şeref Belgesi" vererek, onlara öğretmenlik yaptıkları yıllarda vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür etti.

Program Ziya Eren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu müzik dinletisi ile sona erdi.

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