Vali Oktay Çağatay "1071 Spor Kompleksi" İnşaatını Yerinde İnceledi

Vali Oktay Çağatay, Ahlat'ta yapımı devam eden '1071 Spor Kompleksi' inşaatında incelemelerde bulundu.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu'nun da içinde bulunduğu incelemelerde Vali Çağatay'a, içerisinde futbol-basketbol- Voleybol sahaları, tenis kortu, bungalov evler ve fitness aletlerinin olacağı 1071 Spor Kompleksi inşaatı hakkında yetkililer tarafından bilgi verildi.

Ahlat ilçesine yakışır bir spor kompleksi olacağını ifade eden Vali Çağatay, 1071 Spor Kompleksinin yapımı için emeği geçenlere teşekkür ederek, Ahlat ilçesine hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet