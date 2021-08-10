Vali Oktay Çağatay, 1071 Ahlat Şenliklerinin Yapılacağı Alanda Bazı İncelemelerde Bulundu

Vali Çağatay, Ahlat Çarho Mevkiinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümünün kutlanacağı 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Çağatay, Ahlat Çarho Mevkiinde yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük ikinci Millet Bahçesi olma özelliğini taşıyan Malazgirt Zaferinin 950. yıldönümünün kutlanacağı 1071 Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu.

Türklerin Anadolu'ya girişinin "kapısı" ve "Anadolu'nun tapusu" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü kapsamında 23-26 Ağustos tarihleri arasında etkinliklerin yapılacağı alanda titizlikle yürütülen çalışmalar tamamlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkisinde, 150 bin metrekare uygulama alanı bulunan millet bahçesinde, 50 çadır, helikopter pistleri, sosyal donatı alanları, kıraathane, cami ve müştemilatı, 50 dükkan, 3 köprü, hipodrom ve dere ıslah çalışması yapıldı.

Oluşturulan 80 bin metrekare yeşil alanda da 5 bin fidan dikimi gerçekleştirilen millet bahçesi, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü etkinliklerine hazır hale getirildi.

Vali Çağatay'ın 1071 Millet Bahçesi ziyaretine, İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Fatih Kurt ve Özel Kalem Müdürü Kamuran Arvas eşlik etti.

Kaynak: Habermetre