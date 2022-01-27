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Vali Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

KARS (İHA) - Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi.

Belediye çalışmalarını yerinde görmek için caddeleri dolaşan Vali/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, Valilik Parkı'nda sokak köpeklerine mama verdi, sokak köpekleriyle yakından ilgilendi.

İlgili belediye birimlerine sokak köpeklerinin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması talimatını veren Öksüz, elleriyle anne adayı sokak köpeğinin doyurdu.

Vali Öksüz'ün örnek davranışı vatandaşlar arasında da takdirle karşılandı. Bir süre sokak köpeğiyle ilgilenen Öksüz, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Vali Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi

Vali Öksüz, sokak hayvanlarına yiyecek verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türker Öksüz, Kars, Yerel, Haber

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