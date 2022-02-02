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Vali Öksüz muhtarlarla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Öksüz muhtarlarla buluştu

Kars valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi.

KAĞIZMAN, KARS (İHA) - Kars valisi/Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, muhtarlarla bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Merkez Kümbetli, Subatan, Arpaçay Bardaklı, Burcalı, Kağızman Taşbilek, Sarıkamış Kozan köy muhtarlarını makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Öksüz, muhtarlar tarafından dile getirilen su ve yol sıkıntıları, ağıl yapılması, doğalgaz çekilmesi, GSM baz istasyonu kurulması, köyler arası anlaşmazlıklar gibi konuların çözümü için ilgili kurumlara talimat verdi. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türker Öksüz, Kağızman, Arpaçay, Kars, Yerel, Haber

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