Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti
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Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti

Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Şampiyonu olan Milli atletleri Vali Türker Öksüz, makamında kabul etti.

Türkiye Şampiyonu olan Milli atletleri Vali Türker Öksüz, makamında kabul etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2021 faaliyet programında yer alan ve Mersin'inde düzenlenen 5 ülkeden 380 sporcunun katıldığı 'Atletizm Olimpik Deneme Yarışları'nda Türkiye Şampiyonu olan Tuğba Toptaş, Hakan Buğanli ve Antrenör Bahattin İnce'yi makamında ağırlayan Öksüz, atletlere başarılarının devamı beklediğini belirtti. Toptaş ve Buğanli'yi başarılarından dolayı tebrik eden Öksüz, bir süre sohbet etti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Atletizm Olimpik Deneme Yarışmalarında Türkiye şampiyonu olan Karslı milli sporcular Tuğba Toptaş ve Hakan Buğanli'ya daha sonra çeşitli hediyeler verdi. - KARS

Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti
Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti
Vali Öksüz, Milli atletleri makamında kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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