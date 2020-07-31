Vali Öksüz'den uygulama noktasında görevli polis ve jandarmaya ziyaret Vali Türker Öksüz, Kars'ta bayramın birinci günü bin 718 polis ve jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için görevleri başında olduğunu belirtti.

Vali Türker Öksüz, Kars'ta bayramın birinci günü bin 718 polis ve jandarmanın vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için görevleri başında olduğunu belirtti.

Vali Türker Öksüz, beraberindeki İl Emniyet Müdür Yardımcıları Nail Sarvan, İbrahim Etem Öztürk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney ile birlikte kent giriş ve çıkış noktalarında görevli polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı. Karslıların Kurban Bayramı'nı da kutlayan Vali Öksüz, "Bu mübarek günde vatandaşlarımız huzur ve güven içerisinde olsunlar, sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirsinler diye tedbirlerimizi aldık. Gerek kolluk güçlerimiz, gerek diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız bu bayramda vatandaşlarımızın huzuru için elinden gelen gayreti gösteriyor. Yaklaşık bin 718 personelimiz, 267 ekibimiz, 5 tane drone ile birlikte hem asayiş yönünden gerekli denetimlere devam ediyoruz. Hem de trafik kontrollerini yapıyoruz" dedi.

Bayramın çok önemli olduğuna dikkat çeken Öksüz, "Bu bayram bizler için iki açıdan daha önemli, birincisi malum biliyorsunuz Covid salgını sürecindeyiz. Bu süreç henüz bitmiş değil. İnşallah alacağımız tedbirlerle ve kurallara uyarak, bu süreci geride bırakacağız. Benim Karslı hemşehrilerimden ricam şudur. Bu bayram toplu ziyaretlere, toplu bayramlaşmalara mümkün olduğunca girmeyelim. Mümkünse uzaktan telefon ve diğer iletişim araçlarıyla bayramımızı kutlayalım" diye konuştu.

Vali Türker Öksüz'e Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut'ta eşlik etti. Vali Öksüz ve beraberindekiler, sırasıyla Bölge Trafik Kavşağı kontrol noktası ve Ani Yolu kontrol noktasında bulunan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. - KARS

Kaynak: İHA