Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı

Ramazan Bayramı namazı Kars Evliya Camisi dış genel plan Bayram vaazı ve cami cemaati Bayram namazının kılınması Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün açıklamaları Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların...

Ramazan Bayramı namazı

Kars Evliya Camisi dış genel plan

Bayram vaazı ve cami cemaati

Bayram namazının kılınması

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün açıklamaları Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların bayram ziyaretlerini ertelemesini istedi.

Evliya Camisine gelen Vali Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan burada bayram namazı kıldı.

Öksüz, namazın ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramını buruk kutladıklarını ifade ederek, "Bir salgın, hastalığın gölgesinde bir bayram kutluyoruz. Ama inşallah bu son olur artık, bu bayramla birlikte inşallah hastalığı da geride bırakırız." dedi.

Bayramların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Öksüz, "Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Öksüz, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini vatandaşların bu hususta dikkatli olmasını isteyerek, "Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim, telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın, sağlıklı huzur içerisinde herkesede bir bayram diliyorum." ifadesini kullandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik