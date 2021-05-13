Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı

Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Ramazan Bayramı namazı Kars Evliya Camisi dış genel plan Bayram vaazı ve cami cemaati Bayram namazının kılınması Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün açıklamaları Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların...

Ramazan Bayramı namazı

Kars Evliya Camisi dış genel plan

Bayram vaazı ve cami cemaati

Bayram namazının kılınması

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün açıklamaları Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların bayram ziyaretlerini ertelemesini istedi.

Evliya Camisine gelen Vali Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan burada bayram namazı kıldı.

Öksüz, namazın ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramını buruk kutladıklarını ifade ederek, "Bir salgın, hastalığın gölgesinde bir bayram kutluyoruz. Ama inşallah bu son olur artık, bu bayramla birlikte inşallah hastalığı da geride bırakırız." dedi.

Bayramların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Öksüz, "Bayramlar kardeşliği, aramızdaki bağlara, dayanışmaya ve güzel duygulara vesile olan günlerdir. Bunun kıymetini bilelim, ülkemizin içinde bulunduğu huzurun, güvenin kıymetini bilelim. Bu duygu ve düşünceyle Kars'ta yaşayan tüm vatandaşlarımızın mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum." diye konuştu.

Öksüz, Kovid-19 salgınıyla mücadelenin devam ettiğini vatandaşların bu hususta dikkatli olmasını isteyerek, "Vatandaşlarımızdan bir ricamız var, hastalıktan dolayı bu bayramda ziyaretleri biraz erteleyelim, telefonla veya başka yollarla bayram kutlamalarını yapalım. İnşallah sabredelim, bayram sonu bütün ülkemiz bayramı hep birlikte yaşasın, sağlıklı huzur içerisinde herkesede bir bayram diliyorum." ifadesini kullandı

Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı
Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı
Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı
Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı kılındı
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ömer Çelik Aykut Erdoğdu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Gökhan Töre Samet Aybaba Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Vali Öksüz'den bayram ziyaretlerini erteleyin uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 09:34:13. #1.16#

title