Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi
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Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi

Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Vali/Belediye Başkan Vekili n Türker Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili n Türker Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün başkanlığında, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımı ile genel değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Belediye Meclis Salonu'nda Başkan Yardımcıları Vali Yardımcısı Musa Aydemir ve Nihat Oğuz'nda hazır bulunduğu toplantıda birim müdürlerinden göreve başladığı tarihten itibaren yapılan, devam eden ve planlanan projeler hakkında sunum eşliğinde bilgiler aldı.

Öksüz, belediye kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve belediye hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin gözetilmesi konularında birim müdürlerine uyarılarda bulundu.

Öksüz, belediye hizmetleri açısından yıllarca ihmal edilen Kars'ın daha güzel ve yaşanabilir bir kent olması adına herkesin üstüne düşen sorumluğu fedakarca yerine getirmesi gerektiğine dikkat çekti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, devam eden alt yapı ve yol çalışmaları başta olmak üzere tüm çalışmaların bir an evvel sonuçlandırılması yönünde talimatlarda bulundu.

Toplantı karşılıklı fikir alış verişinde bulunulmasının ardından sonra son buldu. - KARS

Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi
Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi
Vali Öksüz, belediye birim müdürleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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