Vali Öksüz, Akyaka'da

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, ilçe ziyaretleri kapsamında Akyaka'yı ziyaret ederek bir takım incelemelerde bulundu.

Vali Öksüz, ilk olarak Akyaka Kaymakamlığını ziyaret ederek, son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Akyaka'ya atanan Kaymakam Selçuk Köksal'dan brifing aldı ve görevinde başarılar diledi.

Öksüz, daha sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi desteğiyle yaptırılan Kocaeli-Akyaka Kardeşlik Parkı ve Akyaka Belediyesi Sosyal Tesisleri, önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak olan Kapalı Spor Salonu, Milli Eğitim Müdürlüğüne ait apart Öğretmen Lojmanı ve yeni konseptiyle vatandaşların hizmetine sunulan İlçe Nüfus Müdürlüğünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Türker Öksüz, Akyaka Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Çiçek'ten belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi almasının ardından esnafları ziyaret ederek hasbihal etti ve hayırlı işler dileklerini iletti. - KARS