Vali Okay Memiş'ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajı
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Vali Okay Memiş'ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Okay Memiş'ten 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlama mesajı
04.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:13

Erzurum Valisi Okay Memiş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Çevre Kirliliğine bağlı sorunların 1970'li yılların başında hız kazanarak uluslararası boyutta tartışılır hale gelmesinin ardından, 1972 yılında İsveç'te yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla 5 Haziran Günü " Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildiğini belirten Vali Okay memiş, "Bu konferansta BM "Temiz ve Sağlıklı Bir Çevrede Yaşamanın Temel Bir İnsanlık Hakkı Olduğunu Karar Altına Almıştır." Anayasamızın 56. Maddesinde de "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir" hükmüne yer verilmiştir. Bu çerçevede yaşadığımız çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, devlet ve vatandaşlar için anayasal bir ödev olarak düzenlenmiştir.

Çevrenin korunması ve çevresel dengenin sağlanması bugün ulusal sorun olmaktan çıkmış, evrensel boyutlara ulaşmıştır. Son yüzyıllarda yaşanan hızlı sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunlarıyla yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır" dedi.

Herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu dile getiren Vali Okay Memiş, "Doğanın korunması ve tahribatın engellenmesi hayati bir önem arz etmektedir. Maneviyatla yoğrulmuş kültürümüzde, "Çevreyi; tabiatı, Allah'ın eseri ve emaneti olarak görmemiz" gerektiğine dikkat çekilir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak azmiyle, tabiatın maruz kalabileceği her türlü önlemi mutlaka almak zorundayız. Çevrenin bize geçmiş kuşaklardan kalan bir miras değil, gelecek nesillere bırakacağımız bir emanet olduğu gerçeğini hatırlatarak, gelecek kuşaklara daha yeşil, daha güzel bir dünya bırakmak bizler için insani, ahlaki ve manevi bir görevdir" diye konuştu.

Vali Memiş; tüm insanların, yeşil alanı bol, tertemiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamalarının temel hakları olduğu düşüncesiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü' nü kutladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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