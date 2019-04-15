Vali Okay Memiş: "Temiz Bir Çevre ve Hoşgörü Turizmin Gelişmesinde Önemli Rol Oynayan...

Erzurum Valisi Okay Memiş, turizmin ülkeler açısından bir zenginlik ve önemli gelir kaynaklarından birisi olduğunu söyledi.

Turizm Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan Vali Okay Memiş, "Sahip olduğu doğal güzelliklerinin yanında, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de kış turizminin başkenti özelliğini taşıyan ilimizde, "43. Turizm Haftası", İlimiz genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır. Turizm Haftasındaki kutlamaların turizm sektörünün ülke ekonomisindeki öneminin vurgulanması ve ülkemizin dış ülkelerdeki olumlu imajının sağlanması için, yurttaşlarımıza ve turizm sektörüyle yakın ilişkisi olan tüm halkımıza turizm bilincinin pekiştirilmesi bakımından büyük bir önem arz etmektedir. Öte yandan, temiz bir çevre ve hoşgörü turizmin gelişmesinde önemli rol oynayan unsurlardandır" dedi.

Bu yıl düzenlenen etkinliklerde de, toplumun bütün kesimlerinin katılımıyla, turizme hayat veren kültürel değerlerin ve doğal zenginliklerimizin yakından tanınması için gezilere, turizmin ülke ekonomisine sağladığı katkıların anlatılmasına yönelik panellere, doğanın ve çevrenin temiz tutulmasına ilişkin çeşitli kampanyalara yer verileceğini dile getiren Vali Memiş, "Bilindiği üzere, Turizm ülkeler açısından bir zenginlik ve önemli gelir kaynaklarından biridir. Bu gerçekten hareketle Ülkemizin beklentilerine cevap verecek olan sektörün başarısı için, vatandaşlarımızın onlarca farklı sektörü doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen turizm olgusuna içtenlikle inanarak, sektörü olumsuz yönde etkileyecek ve ülkemiz ve ilimizin hakkında olumsuz imaj doğuracak hiçbir olumsuzluğa kesinlikle meydan verilmemesi menfaatlerimiz gereğidir.

Ülkemizin, özellikle kış turizminin en önemli kentlerinden biri konumundaki İlimizde, tüm vatandaşlarımızın "Turizm Haftası" nı içtenlikle kutluyor, İlimiz genelindeki işletmelere de, bol kazançlı ve başarılı bir turizm sezonu diliyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA